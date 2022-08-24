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1 час назад

Российского пенсионера заподозрили в убийстве двоих сыновей-близнецов и жены

Lenta.ru

В Салавате 61-летнего местного жителя задержали по подозрению в убийстве жены и двоих сыновей. Об этом в среду, 24 августа, сообщил официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Республике Башкортостан Евгений Каневский.

Российского пенсионера заподозрили в убийстве сыновей и жены
Фото: СК РФСК РФ

По данным следствия, вечером 23 августа российский пенсионер поссорился с двумя 38-летними сыновьями-близнецами, инвалидами I и II группы, во время употребления спиртного. После этого он сходил за ножом, зашел в комнату мужчин и ударил обоих братьев ножом в шею. На шум прибежала 64-летняя супруга фигуранта. Увидев жену, он несколько раз ударил ее ножом в шею, грудь и голову. Оба брата погибли на месте, а их мать спустя время скончалась в больнице. Пенсионер дождался приезда правоохранителей и сознался в содеянном.

«В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказал Каневский.

Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан, пенсионер признался в содеянном. Известно, что накануне трагедии один из братьев успел позвонить в дежурную часть отдела МВД. Он попросил забрать из квартиры пьяного отца-дебошира, через несколько минут по адресу приехал участковый.

«Дверь открыл отец семейства, а в квартире лежали двое мужчин и женщина в крови. (...) Предварительно установлено, что 61-летний пенсионер просил своих сыновей дать ему выпивку, чтобы опохмелиться. Братья сидели за компьютерами и игнорировали своего отца, но он все не унимался», — отметили в пресс-службе.

По словам подозреваемого, его вывел из себя звонок сына в полицию, именно после этого он зарезал всех членов семьи.

Происшествия,Евгений Каневский,Следственный комитет,
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