Итальянские журналисты назвали имя владельца суперъяхты, которая затонула у берегов острова Сицилия . Материал на эту тему появился на сайте местного портала La Gazzetta Del Mezzogiorno .

Сообщается, что судно «Сага» длиной 130 футов (39 метров), которое пошло ко дну неподалеку от города Милаццо, принадлежала совладельцу холдинга «Кузбассразрезуголь» и председателю совета директоров компании «Крутрейд» Геннадию Айвазяну. По подсчетам СМИ, яхта обошлась миллиардеру как минимум в 50 миллионов долларов (299,4 миллиона рублей).

Происшествие случилось в ночь на 21 августа. В тот день капитан яхты подал сигнал бедствия из-за воды на борту. Береговая охрана эвакуировала на берег четырех пассажиров, а члены экипажа остались на судне для устранения протечки. На следующий день ситуация резко ухудшилась: яхта начала быстро тонуть и оставшихся людей доставили на берег. В настоящий момент местные правоохранительные органы выясняют причину затопления.