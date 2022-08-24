В центре Москвы задержали компанию из четырех человек

На Новослободской улице в Москве задержали компанию из четырех человек. У них обнаружили оружие и рации. Об этом сообщает Mash.

По данным портала, задержанные передвигались по городу на автомобиле Toyota Land Cruiser и машине каршеринга. На перекрестке их остановили представители правоохранительных органов. Силовики положили их на асфальт и надели наручники. У всех были изъяты оружие, рации и деньги.

На данный момент криминалисты изучают вещественные доказательства. Других подробностей произошедшего пока нет.