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43 минуты назад

В центре Москвы задержали компанию из четырех человек

Елена Прошина

На Новослободской улице в Москве задержали компанию из четырех человек. У них обнаружили оружие и рации. Об этом сообщает Mash.

По данным портала, задержанные передвигались по городу на автомобиле Toyota Land Cruiser и машине каршеринга. На перекрестке их остановили представители правоохранительных органов. Силовики положили их на асфальт и надели наручники. У всех были изъяты оружие, рации и деньги.

На данный момент криминалисты изучают вещественные доказательства. Других подробностей произошедшего пока нет.

Ранее специалисты Росгвардии задержали двух сотрудников Запорожской АЭС, сотрудничавших с ВСУ. Известно, что они передавали украинским военным информацию о местонахождении личного состава и техники на территории станции.

Происшествия,Видео,Росгвардия,
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