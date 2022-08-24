Стали известны подробности гибели экс-участницы шоу «Дом-2»

В Санкт-Петербурге в Дудергофском канале нашли тело молодой женщины. По предварительным данным, оно может принадлежать бывшей участнице популярного шоу «Дом-2» Анастасии Кочервей. Об этом пишет РЕН ТВ.

Фото: соцсети соцсети

Отмечается, что звезду разыскивают с 21 августа. Родители подали заявление о ее пропаже в правоохранительные органы. Знакомые Анастасии подчеркнули, что давно не видели новые публикации на ее страницах в соцсетях.

Тело молодой женщины было обнаружено и извлечено из воды 13 августа. В течение двух недель следователи работали над установлением личности погибшей. Дело осложнялось тем, что она была в нижнем белье, документов не было, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, криминалисты не обнаружили на трупе признаков насильственной смерти. В настоящее время они работают над установлением точных причин гибели.