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1 час назад

Стали известны подробности гибели экс-участницы шоу «Дом-2» Кочервей

Илья Родин

В Санкт-Петербурге в Дудергофском канале нашли тело молодой женщины. По предварительным данным, оно может принадлежать бывшей участнице популярного шоу «Дом-2» Анастасии Кочервей. Об этом пишет РЕН ТВ.

Стали известны подробности гибели экс-участницы шоу «Дом-2»
Фото: соцсетисоцсети

Отмечается, что звезду разыскивают с 21 августа. Родители подали заявление о ее пропаже в правоохранительные органы. Знакомые Анастасии подчеркнули, что давно не видели новые публикации на ее страницах в соцсетях.

В гибели участницы «Дома-2» заподозрили «богатого папика»

Тело молодой женщины было обнаружено и извлечено из воды 13 августа. В течение двух недель следователи работали над установлением личности погибшей. Дело осложнялось тем, что она была в нижнем белье, документов не было, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, криминалисты не обнаружили на трупе признаков насильственной смерти. В настоящее время они работают над установлением точных причин гибели.

Ранее сообщалось, что звезду мог убить один из ее кавалеров, очень обеспеченный мужчина средних лет.

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