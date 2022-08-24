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1 час назад

Москвича обвинили в регулярном насилии над 13-летней падчерицей

Газета.Ru

В Москве 45-летнего местного жителя обвинили в изнасиловании 13-летней падчерицы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

Москвича обвинили в регулярном насилии над падчерицей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Известно, что в период 2022 года на территории жилого дома, расположенного на территории Хорошевского района, мужчина регулярно насиловал ребенка.

В отношении москвича было возбуждено уголовное по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней». Ранее он уже привлекался за совершение преступления средней тяжести.

Происшествия,Следственный комитет,
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