Москвича обвинили в регулярном насилии над падчерицей

В Москве 45-летнего местного жителя обвинили в изнасиловании 13-летней падчерицы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

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Известно, что в период 2022 года на территории жилого дома, расположенного на территории Хорошевского района, мужчина регулярно насиловал ребенка.