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17 минут назад

Женщина перепутала крысиный яд с лекарством и умерла

Lenta.ru

Жительница индийского города Мумбаи перепутала крысиный яд с лекарством от боли в животе, выпила его и умерла. Об этом сообщает The Free Press Journal.

Женщина перепутала крысиный яд с лекарством и умерла
Фото: Александр Миридонов / КоммерсантъАлександр Миридонов / Коммерсантъ

Происшествие случилось в субботу, 13 августа. 24-летняя Кайал Ананд Павар находилась дома одна, поскольку ее муж Абхишек ушел в поход. Женщина должна была принять лекарство от боли в животе, но случайно выпила крысиный яд.

Пострадавшую госпитализировали в частную клинику, где у нее диагностировали тяжелое поражение печени. Состояние пациентки продолжало ухудшаться, и 19 августа ее переместили в мемориальный госпиталь короля Эдуарда. В тот же день она скончалась.

Ранее сообщалось, что жительница индийского города Мумбаи отвлеклась на телевизор, случайно съела помидор с крысиным ядом и умерла. Она не заметила, что добавила в блюдо один из отравленных помидоров, которые приготовила, чтобы избавиться от крыс.

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