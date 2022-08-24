Женщина перепутала крысиный яд с лекарством и умерла

Жительница индийского города Мумбаи перепутала крысиный яд с лекарством от боли в животе, выпила его и умерла. Об этом сообщает The Free Press Journal.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Александр Миридонов / Коммерсантъ

Происшествие случилось в субботу, 13 августа. 24-летняя Кайал Ананд Павар находилась дома одна, поскольку ее муж Абхишек ушел в поход. Женщина должна была принять лекарство от боли в животе, но случайно выпила крысиный яд.

Пострадавшую госпитализировали в частную клинику, где у нее диагностировали тяжелое поражение печени. Состояние пациентки продолжало ухудшаться, и 19 августа ее переместили в мемориальный госпиталь короля Эдуарда. В тот же день она скончалась.