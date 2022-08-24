Очевидцы сообщили о лесном пожаре в Подмосковье

В Ногинском районе Московской области очевидцы сняли на видео кадры, предположительно, лесного пожара. Их публикует Telegram-канал SHOT.

На видеозаписи виден столб дыма рядом с деревьями. На поле также есть возгорание. По данным авторов канала, пожар заметили рядом с селом Бисерово в 20 километрах от Москвы.

В столичном главке МЧС ранее сообщали, что в столице ожидается самый высокий класс пожарной опасности из-за жары. В Москве и области в ближайшие дни прогнозируется рекордная жара до 35 градусов.