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33 минуты назад

Росгвардия задержала сотрудничавших с ВСУ работников Запорожской АЭС

Никита Бородкин

Бойцы Росгвардии задержали двух сотрудников Запорожской АЭС, которые сотрудничали с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Росгвардия задержала сотрудничавших с ВСУ работников Запорожской АЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации Росгвардии, сотрудники ЗАЭС передавали украинским военным информацию о местонахождении личного состава и техники на территории станции. Кроме того, задержан пособник киевского режима, который передавал ВСУ данные о передвижении колонн российской техники.

В ведомстве отметили, что станция находится под охраной росгвардейцев с 4 марта — с тех пор они задержали 26 нарушителей пропускного режима. Персонал АЭС работает в штатном режиме, обслуживает объекты электростанции и отслеживает радиационную обстановку.

Напомним, что ранее Минобороны РФ сообщало о подготовке Киевом провокации на ЗАЭС. В оборонном ведомстве предполагали, что ВСУ нанесут удары артиллерией, а после возложат ответственность на Россию. Начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов отмечал, что в случае происшествия на станции радиация накроет Польшу, Германию и Словакию.

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