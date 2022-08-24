Росгвардия задержала сотрудничавших с ВСУ работников Запорожской АЭС

Бойцы Росгвардии задержали двух сотрудников Запорожской АЭС, которые сотрудничали с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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По информации Росгвардии, сотрудники ЗАЭС передавали украинским военным информацию о местонахождении личного состава и техники на территории станции. Кроме того, задержан пособник киевского режима, который передавал ВСУ данные о передвижении колонн российской техники.

В ведомстве отметили, что станция находится под охраной росгвардейцев с 4 марта — с тех пор они задержали 26 нарушителей пропускного режима. Персонал АЭС работает в штатном режиме, обслуживает объекты электростанции и отслеживает радиационную обстановку.