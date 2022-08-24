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21 минуту назад

В гибели участницы «Дома-2» заподозрили «богатого папика»

Мария Иванова

Модель и участница телепроектов Олеся Малибу рассказала, что ее коллегу по «Дому-2» Анастасию Кочервей мог убить «богатый папик». Об этом пишет «Комсомольская правда».

В гибели участницы «Дома-2» заподозрили «богатого папика»
Фото: соцсетисоцсети

Ранее СМИ сообщили, что тело Кочервей вытащили из реки в Санкт-Петербурге. Причина смерти не называлась.

Подруга Кочервей заявила каналу «360», что девушку преследовал некий мужчина и хотел с ней расправиться.

Тело звезды «Дома 2» нашли в реке в Петербурге

Олеся Малибу рассказала «КП», что Кочервей пропала в начале августа.

«Зная ее образ жизни, я считаю, что там было совершено преступление. <…> По моей информации, она была с женатым мужчиной, там папик достаточно богатый. У нее был конфликт с ним», - заявила Малибу.

По ее словам, из-за угроз этого мужчины Кочервей уехала из Москвы в Санкт-Петербург.

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