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31 минуту назад

Во все торговые центры Москвы поступили сообщения о минировании

Lenta.ru

Во все торговые центры Москвы поступили сообщения о минировании. Об этом сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб в среду, 24 августа.

В Москве "заминировали" все торговые центры
Фото: ТАССТАСС

Собеседник агентства пояснил, что рассылку подобных сообщений вели «анонимы с Украины». По его словам, сейчас специалисты и правоохранители начали проводить выборочные проверки в ТЦ.

«По электронной почте с Украины поступили сообщения о "минировании" всех ТЦ в Москве», — уточнил сотрудник экстренных служб.

2 августа в Москве более тысячи человек эвакуировали из зданий Третьяковки из-за сообщения о минировании. В экстренных службах тогда поясняли, что среди эвакуированных были сотрудники и посетители галереи.

Волна ложных сообщений о минировании в разных городах России началась в январе 2022 года. Угрозы затронули в основном школы, больницы и суды, но ни разу не подтвердились.

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