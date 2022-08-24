В Москве "заминировали" все торговые центры

Во все торговые центры Москвы поступили сообщения о минировании. Об этом сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб в среду, 24 августа.

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Собеседник агентства пояснил, что рассылку подобных сообщений вели «анонимы с Украины». По его словам, сейчас специалисты и правоохранители начали проводить выборочные проверки в ТЦ.

«По электронной почте с Украины поступили сообщения о "минировании" всех ТЦ в Москве», — уточнил сотрудник экстренных служб.

2 августа в Москве более тысячи человек эвакуировали из зданий Третьяковки из-за сообщения о минировании. В экстренных службах тогда поясняли, что среди эвакуированных были сотрудники и посетители галереи.