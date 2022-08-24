Мужчина украл метровую семгу на глазах у людей и попал на видео

В Нижневартовске посетитель магазина украл метровую красную рыбу. В присутствии покупателей и кассира он достал ее из установленной в торговой точке морозильной камеры, после чего удалился. На инцидент обращает внимание информационное агентство URA.RU, опубликовавшее запись с камеры видеонаблюдения.

Злоумышленником оказался ранее привлекавшийся как к уголовной, так и к административной ответственности местный житель. Он сам сознался в своем поступке и объяснил его тем, что намеривался поужинать семгой.