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51 минуту назад

Мужчина украл метровую семгу на глазах у людей и попал на видео

Денис Фьючин

В Нижневартовске посетитель магазина украл метровую красную рыбу. В присутствии покупателей и кассира он достал ее из установленной в торговой точке морозильной камеры, после чего удалился. На инцидент обращает внимание информационное агентство URA.RU, опубликовавшее запись с камеры видеонаблюдения.

Злоумышленником оказался ранее привлекавшийся как к уголовной, так и к административной ответственности местный житель. Он сам сознался в своем поступке и объяснил его тем, что намеривался поужинать семгой.

Происшествия,Криминал,Видео,
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