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57 минут назад

В Екатеринбурге вынесли приговор убийцам и насильникам пермской туристки

News.ru

Свердловский областной суд вынес приговор по делу об убийстве и изнасиловании туристки из Пермского края двум жителям Урала. Им назначены наказания в виде лишения свободы на 23 года и 9 лет соответственно, сообщается на сайте Следственного комитета.

Вынесен приговор по делу убитой и изнасилованной туристки на Урале
Фото: UnsplashUnsplash

Суд установил, что в мае 2021 года подсудимые, мужчина и женщина, находились на территории парка «Оленьи ручьи» в Свердловской области, где распивали спиртные напитки. Там они и встретили свою жертву из Пермского края — девушка отдыхала в палатке. Под предлогом того, что у нее украли байдарку, преступники выманили ее на открытую местность, и мужчина решил ее изнасиловать. Перед этим он нанес ей множественные удары деревянной палкой. Помогала ему подсудимая, которая удерживала жертву.

После изнасилования мужчина напал на туристку с ножом. В результате полученных колото-резаных ранений та скончалась на месте. Позднее обвиняемые вернулись к ее палатке и похитили имущество своей жертвы на общую сумму более 200 тысяч рублей, после чего скрылись.

В ходе предварительного расследования следователем СК России были допрошены несколько десятков свидетелей, осуществлены осмотры места происшествия и предметов, выемки, проверки показаний на месте, очные ставки. Проведено значительное количество различных экспертиз, — говорится на сайте СКР.

Мужчину приговорили к 23 годам лишения свободы — пять из них он проведет в тюрьме, а после его переведут в колонию строгого режима. Женщину же суд приговорил к девяти годам заключения в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкеcии убили туриста из Москвы из-за того, что он остановился «сходить в туалет на обочине». Конфликт начали двое мужчин, проезжавшие мимо на легковом автомобиле Lada Vesta. В ходе завязавшегося спора 34-летний подозреваемый ударил ножом 35-летнего пострадавшего. Последний в результате получeнного ранения скончался по пути в бoльницу.

Происшествия,Следственный комитет,
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