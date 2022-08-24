Вынесен приговор по делу убитой и изнасилованной туристки на Урале

Свердловский областной суд вынес приговор по делу об убийстве и изнасиловании туристки из Пермского края двум жителям Урала. Им назначены наказания в виде лишения свободы на 23 года и 9 лет соответственно, сообщается на сайте Следственного комитета.

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Суд установил, что в мае 2021 года подсудимые, мужчина и женщина, находились на территории парка «Оленьи ручьи» в Свердловской области, где распивали спиртные напитки. Там они и встретили свою жертву из Пермского края — девушка отдыхала в палатке. Под предлогом того, что у нее украли байдарку, преступники выманили ее на открытую местность, и мужчина решил ее изнасиловать. Перед этим он нанес ей множественные удары деревянной палкой. Помогала ему подсудимая, которая удерживала жертву.

После изнасилования мужчина напал на туристку с ножом. В результате полученных колото-резаных ранений та скончалась на месте. Позднее обвиняемые вернулись к ее палатке и похитили имущество своей жертвы на общую сумму более 200 тысяч рублей, после чего скрылись.

В ходе предварительного расследования следователем СК России были допрошены несколько десятков свидетелей, осуществлены осмотры места происшествия и предметов, выемки, проверки показаний на месте, очные ставки. Проведено значительное количество различных экспертиз, — говорится на сайте СКР.

Мужчину приговорили к 23 годам лишения свободы — пять из них он проведет в тюрьме, а после его переведут в колонию строгого режима. Женщину же суд приговорил к девяти годам заключения в колонии общего режима.