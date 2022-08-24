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8 минут назад

Тело звезды «Дома 2» Кочервей нашли в реке в Петербурге

Никита Бородкин

Тело звезды «Дома-2» Анастасии Кочервей нашли в реке в Санкт-Петербурге. Как сообщает телеканал «360», об этом рассказала подруга 28-летней телезвезды Олеся Малибу.

Тело звезды «Дома 2» нашли в реке в Петербурге
Фото: соцсетисоцсети

Отмечается, что девушка пропала несколько дней назад. По словам Малибу, у Кочервей были проблемы с наркотиками и неким мужчиной из Москвы. Что стало причиной гибели знаменитости пока неизвестно.

Напомним, что Кочервей родилась 8 ноября 1993 года на Кубани. Анастасия регулярно участвовала в конкурсах красоты и соревнованиях по фитнесу, окончила курсы актерского мастерства и занималась стрип-пластикой.

Телевизионный дебют Анастасии состоялся в 2017 году в передаче «Давай поженимся!» на Первом канале. С апреля по август 2018 года девушка участвовала в «Доме-2», уйдя с проекта после просьб отца.

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