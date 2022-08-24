В российском городе нашли тело 37-летнего мужчины с пакетом на голове

В Саратове следователи проводят проверку после обнаружения тела погибшего мужчины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

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По данным ведомства, днем 24 августа у дома №7 в 1-м Кавказском тупике обнаружили тело 37-летнего мужчины. Известно, что на голову жертвы был надет пластиковый пакет, а на теле есть повреждения уточняет «АиФ».