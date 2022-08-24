Кадры задержания экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана

Опубликованы кадры визита силовиков к бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману. На снимках видно, как люди в масках заходят в квартиру политика и выносят оттуда компьютерную технику. Позже ТАСС сообщил, что Ройзман задержан по уголовному делу о дискредитации российской армии.

1/10 Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в своей квартире. 24 августа утром Ройзман был задержан в рамках уголовного дела за дискредитацию российской армии Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/10 Сотрудники Росгвардии около здания, где проживает бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман Фото: ТАСС 3/10 Сотрудники Росгвардии около здания, где проживает бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман Фото: ТАСС 4/10 Сотрудники Росгвардии выходят после обыска из квартиры, где проживает бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/10 Сотрудники Росгвардии и адвокат Владислав Идамжапов (слева) в квартире, где проживает бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман Фото: ТАСС 6/10 Сотрудники Росгвардии, изъявшие вещественные доказательства, около здания, где проживает бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман Фото: ТАСС 7/10 Адвокат Владислав Идамжапов около здания, где проживает бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/10 Помощница экс-мэра Лейла Гусейнова около квартиры, где проживает бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман Фото: ТАСС 9/10 Помощница экс-мэра Лейла Гусейнова и адвокат Владислав Идамжапов около здания, где проживает бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман Фото: ТАСС 10/10 Здание по адресу улица Энгельса, дом 15, где проживает бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман Фото: ТАСС

Полиция также пришла с обысками в фонд экс-мэра и в музей Невьянской иконы.

«Ройзман задержан утром, к нему домой пришли силовики. В отношении него возбуждено уголовное дело о дискредитации в отношении российской армии», - сообщает источник агентства.