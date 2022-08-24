Кадры задержания экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана

Опубликованы кадры визита силовиков к бывшему мэру ЕкатеринбургаЕвгению Ройзману. На снимках видно, как люди в масках заходят в квартиру политика и выносят оттуда компьютерную технику. Позже ТАСС сообщил, что Ройзман задержан по уголовному делу о дискредитации российской армии.
Полиция также пришла с обысками в фонд экс-мэра и в музей Невьянской иконы.
«Ройзман задержан утром, к нему домой пришли силовики. В отношении него возбуждено уголовное дело о дискредитации в отношении российской армии», - сообщает источник агентства.
Евгений Ройзман в текущем году уже трижды был оштрафован за дискредитацию ВС РФ в социальных сетях по статье 20.3.3 КоАП. Общая сумма штрафов, выписанных политику, составила 150 тысяч рублей. Суд также штрафовал его на 85 тысяч рублей по статье о неуважении к власти