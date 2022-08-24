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30 минут назад

Кадры задержания экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана

Александр Котлеткин

Опубликованы кадры визита силовиков к бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману. На снимках видно, как люди в масках заходят в квартиру политика и выносят оттуда компьютерную технику. Позже ТАСС сообщил, что Ройзман задержан по уголовному делу о дискредитации российской армии.

1/10 Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в своей квартире. 24 августа утром Ройзман был задержан в рамках уголовного дела за дискредитацию российской армии
Фото: ТАСС
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2/10 Сотрудники Росгвардии около здания, где проживает бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман
Фото: ТАСС
3/10 Сотрудники Росгвардии около здания, где проживает бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман
Фото: ТАСС
4/10 Сотрудники Росгвардии выходят после обыска из квартиры, где проживает бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман
Фото: ТАСС
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5/10 Сотрудники Росгвардии и адвокат Владислав Идамжапов (слева) в квартире, где проживает бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман
Фото: ТАСС
6/10 Сотрудники Росгвардии, изъявшие вещественные доказательства, около здания, где проживает бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман
Фото: ТАСС
7/10 Адвокат Владислав Идамжапов около здания, где проживает бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман
Фото: ТАСС
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8/10 Помощница экс-мэра Лейла Гусейнова около квартиры, где проживает бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман
Фото: ТАСС
9/10 Помощница экс-мэра Лейла Гусейнова и адвокат Владислав Идамжапов около здания, где проживает бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман
Фото: ТАСС
10/10 Здание по адресу улица Энгельса, дом 15, где проживает бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман
Фото: ТАСС

Полиция также пришла с обысками в фонд экс-мэра и в музей Невьянской иконы.

«Ройзман задержан утром, к нему домой пришли силовики. В отношении него возбуждено уголовное дело о дискредитации в отношении российской армии», - сообщает источник агентства.

Евгений Ройзман в текущем году уже трижды был оштрафован за дискредитацию ВС РФ в социальных сетях по статье 20.3.3 КоАП. Общая сумма штрафов, выписанных политику, составила 150 тысяч рублей. Суд также штрафовал его на 85 тысяч рублей по статье о неуважении к власти

Происшествия,Фото,Евгений Ройзман,Верховный суд,
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