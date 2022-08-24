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37 минут назад

В Запорожье заявили о гибели главы Михайловки в результате подрыва автомобиля

Елена Прошина

В Запорожской области в результате умышленного подрыва автомобиля погиб глава администрации Михайловки Иван Сушко. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил представитель областной администрации Владимир Рогов.

В Запорожской области убит глава администрации Михайловки
Фото: Telegram Владимира РоговаTelegram Владимира Рогова

«Сегодня в результате умышленного подрыва авто погиб глава ВГА пгт Михайловка Запорожской области Иван Сушко. Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство», - написал Рогов.

По его словам, в результате взрыва Сушко был ранен, его доставили в больницу в критическом состоянии. Однако спасти Сушко не удалось, он скончался от ранений. Рогов выразил глубокие соболезнование родным и близким Ивана Сушко.

Ранее, мэр Бердянска Александр Сауленко заявил, что на него было совершено покушение, которое напрямую курировала Служба безопасности Украины. Готовящееся покушение было пресечено 4 августа.

6 августа в результате покушения скончался заместитель главы администрации Новой Каховки в Херсонской области Виталий Гура. Гура расстреляли возле его дома, предположительно, из пистолета Макарова.

Происшествия,Владимир Рогов,СБУ,
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