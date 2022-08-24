В Запорожской области убит глава администрации Михайловки

В Запорожской области в результате умышленного подрыва автомобиля погиб глава администрации Михайловки Иван Сушко. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил представитель областной администрации Владимир Рогов.
«Сегодня в результате умышленного подрыва авто погиб глава ВГА пгт Михайловка Запорожской области Иван Сушко. Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство», - написал Рогов.
По его словам, в результате взрыва Сушко был ранен, его доставили в больницу в критическом состоянии. Однако спасти Сушко не удалось, он скончался от ранений. Рогов выразил глубокие соболезнование родным и близким Ивана Сушко.
Ранее, мэр Бердянска Александр Сауленко заявил, что на него было совершено покушение, которое напрямую курировала Служба безопасности Украины. Готовящееся покушение было пресечено 4 августа.
6 августа в результате покушения скончался заместитель главы администрации Новой Каховки в Херсонской области Виталий Гура. Гура расстреляли возле его дома, предположительно, из пистолета Макарова.