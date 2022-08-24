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1 час назад

Глава ВГА Михайловки погиб в результате подрыва автомобиля в Запорожской области

ТАСС

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Михайловки Иван Сушко погиб в среду в результате подрыва его автомобиля. Об этом сообщил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов.

В Запорожской области убит глава администрации Михайловки
Фото: соцсетисоцсети

"Сегодня в результате умышленного подрыва авто погиб глава ВГА пгт Михайловка Иван Сушко. Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство", - написал он в своем Telegram-канале.

Рогов уточнил, что непосредственно после взрыва Сушко был доставлен в критическом состоянии в больницу, где вскоре скончался.

Происшествия,Владимир Рогов,
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