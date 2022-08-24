В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 59.90EUR 59.33
Войти в почту
15 минут назад

СМИ: в доме и офисе Ройзмана начались обыски

Мария Иванова

РИА Новости опубликовало видео с силовиками в доме экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. На одной из записей видно, как силовики в масках заходят в квартиру Ройзмана вместе с понятыми.

СМИ: в доме и офисе Ройзмана начались обыски
Фото: РамблерРамблер

На другое видео попал момент, как из квартиры Ройзмана выносят технику.

По данным ТАСС, сотрудники правоохранительных органов начали обыски в офисе Фонда Ройзмана.

Ройзман был задержан в Екатеринбурге 24 августа. В его квартире и фонде прошли обыски. СМИ назвали причиной уголовное дело о дискредитации российской армии.

Весной 2022 года Ройзмана три раза оштрафовали по административной статье о дискредитации Вооруженных сил РФ.

Уголовное дело о дискредитации (статья 280.3 УК РФ) можно завести, если человек уже был оштрафован по административной статье и повторно совершил нарушение в течение года. Максимальное наказание по статье 280.3 - пять лет лишения свободы.

Происшествия,Евгений Ройзман,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители