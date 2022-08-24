СМИ: в доме и офисе Ройзмана начались обыски

РИА Новости опубликовало видео с силовиками в доме экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. На одной из записей видно, как силовики в масках заходят в квартиру Ройзмана вместе с понятыми.

Фото: Рамблер Рамблер

На другое видео попал момент, как из квартиры Ройзмана выносят технику.

По данным ТАСС, сотрудники правоохранительных органов начали обыски в офисе Фонда Ройзмана.

Ройзман был задержан в Екатеринбурге 24 августа. В его квартире и фонде прошли обыски. СМИ назвали причиной уголовное дело о дискредитации российской армии.

Весной 2022 года Ройзмана три раза оштрафовали по административной статье о дискредитации Вооруженных сил РФ.