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16 минут назад

Две баржи с людьми унесло в открытое море в Приморье

Елена Прошина

Две баржи с рыбообработчиками унесло в открытое море в Приморье. Как сообщает Telegram-канал «112», плавучий рыбозавод сорвало с якоря сильными волнами, из-за чего два сцепленных судна начали дрейфовать.

Два судна подали сигнал бедствия в Татарском проливе
Фото: «Мир 24» / Алан Кациев«Мир 24» / Алан Кациев

В эти минуты в Татарском проливе разворачивается поисково-спасательная операция. На борту находятся 64 вахтовика. Предположительно, баржи сносит на юг — связи с ними нет уже несколько часов. На помощь вышли два буксира «Восток» и «Витязь», которые еще не успели добраться до людей. Кроме того, на поиски отправлен спасательный вертолет Ми-8, который обследует акваторию с воздуха.

Работу спасателей осложняет плохая погода. В Приморье бушует шторм, наблюдается низкая облачность, идет проливной дождь. Ожидается, что к вечеру погода нормализуется. Кроме того, при необходимости в спасательной операции могут задействовать силы Военно-морского флота (ВМФ).

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