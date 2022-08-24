Два судна подали сигнал бедствия в Татарском проливе

Две баржи с рыбообработчиками унесло в открытое море в Приморье. Как сообщает Telegram-канал «112», плавучий рыбозавод сорвало с якоря сильными волнами, из-за чего два сцепленных судна начали дрейфовать.

В эти минуты в Татарском проливе разворачивается поисково-спасательная операция. На борту находятся 64 вахтовика. Предположительно, баржи сносит на юг — связи с ними нет уже несколько часов. На помощь вышли два буксира «Восток» и «Витязь», которые еще не успели добраться до людей. Кроме того, на поиски отправлен спасательный вертолет Ми-8, который обследует акваторию с воздуха.