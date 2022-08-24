Два судна подали сигнал бедствия в Татарском проливе

В эти минуты в Татарском проливе разворачивается поисково-спасательная операция. Три судна – несамоходные баржи и катер-тягач – сорвало с якоря и унесло в сторону Сахалина, передает «МИР 24».

По предварительным данным, на них могут находиться 64 человека. Последний раз они выходили на связь три часа назад. На баржах есть холодильники с сотнями тонн замороженной рыбы. Суда связаны между собой канатами, сильные волны бьют их друг об друга, из-за чего есть риск затопления. В Татарский пролив на поиски уже вышли два буксира, на помощь вылетел вертолет МЧС.