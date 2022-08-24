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1 час назад

На помощь дрейфующим судам в Татарском проливе вылетел вертолет МЧС

Мир24иещё 2

В эти минуты в Татарском проливе разворачивается поисково-спасательная операция. Три судна – несамоходные баржи и катер-тягач – сорвало с якоря и унесло в сторону Сахалина, передает «МИР 24».

Два судна подали сигнал бедствия в Татарском проливе
Фото: «Мир 24» / Алан Кациев«Мир 24» / Алан Кациев

По предварительным данным, на них могут находиться 64 человека. Последний раз они выходили на связь три часа назад. На баржах есть холодильники с сотнями тонн замороженной рыбы. Суда связаны между собой канатами, сильные волны бьют их друг об друга, из-за чего есть риск затопления. В Татарский пролив на поиски уже вышли два буксира, на помощь вылетел вертолет МЧС.

«В настоящее время, в 11 утра, Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России вылетел, на борту спасатели и оперативная группа главного управления, в район происшествия. Ситуацию продолжаем держать на контроле», – рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Алексей Яковлев.

Поиски осложняют погодные условия: идет дождь, видимость практически нулевая.

Происшествия,Алексей Яковлев,МЧС России,
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