Против Ройзмана завели уголовное дело за дискредитацию армии

Бывший глава Екатеринбурга стал фигурантом дела, сообщает РИА Новости.
Следствие ведется за дискредитацию ВС РФ. Против Евгения Ройзмана завели дело по статье УК «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации».
Сегодня утром политик был задержан в своей квартире силовиками. Ройзману грозит минимальное наказание по этой статье — штраф от 100 до 300 тысяч рублей, а максимальное - лишение свободы на срок до пяти лет.
В конце марта Октябрьский суд в Екатеринбурге назначил бывшему мэру штрафы по 50 тысяч рублей каждый, а 7 апреля – еще один на такую же сумму за публичную дискредитацию ВС РФ. Его адвокаты обжаловала решение, однако областной суд оставил их в силе.
В мае бывший глава города был оштрафован по статье о неуважении к власти. Речь идет о записи в соцсети, где политик разместил информацию, «выражающуюся в неприличной форме». Суд решил, что это оскорбляет человеческое достоинство и выражает неуважение к органам власти РФ в лице глава Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова.