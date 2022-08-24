Против Ройзмана завели уголовное дело за дискредитацию армии

Бывший глава Екатеринбурга стал фигурантом дела, сообщает РИА Новости.

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Следствие ведется за дискредитацию ВС РФ. Против Евгения Ройзмана завели дело по статье УК «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации».

Сегодня утром политик был задержан в своей квартире силовиками. Ройзману грозит минимальное наказание по этой статье — штраф от 100 до 300 тысяч рублей, а максимальное - лишение свободы на срок до пяти лет.

В конце марта Октябрьский суд в Екатеринбурге назначил бывшему мэру штрафы по 50 тысяч рублей каждый, а 7 апреля – еще один на такую же сумму за публичную дискредитацию ВС РФ. Его адвокаты обжаловала решение, однако областной суд оставил их в силе.