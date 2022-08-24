Врачей в Калининграде признали виновными в убийстве младенца

В Калининграде коллегия присяжных заседателей вынесла решение по уголовному делу об убийстве младенца, сообщает ТАСС.

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Врачей Елену Белую и Элину Сушкевич признали виновными. Это произошло после повторного рассмотрения дела в Московском областном суде.

В ходе заседания было доказано, что несовершеннолетний был убит из желания не портить статистические показатели работы родильного дома и избежать наказания. Белая и Сушкевич были уверены, что ребенок не выживет. Это опровергла судебно-медицинская экспертиза. Как оказалось, мальчик был жизнеспособным.

Одилжон Амиров родился около в ночь на 6 ноября 2018 года в роддоме №4 Калининграда, глубоко недоношенным — на 24 неделе беременности. До 08:30 велась борьба за его жизнь. Однако утром на работу пришла и.о главного врача медицинского учреждения Елена Белая и отчитала дежурную смену за то, что у них родился «тяжелый» ребенок. Как считает следствие, около 10 утра 6 ноября приехавшая по вызову в составе бригады областного перинатального центра врач Элина Сушкевич ввела мальчику летальную дозу магнезии, что практически сразу вызвало его смерть.

На следующий день началась доследственная проверка. В июне 2019, после обнародования результатов экспертизы, Белой и Сушкевич предъявили обвинение по статье «Убийство».

Ранее медицинских работников уже судили в Калининграде по этому же делу. В 2020 году присяжные вынесли оправдательный вердикт, при этом решение было отменено, а дело направили на повторное рассмотрение в Мособлсуд. На этот раз обвиняемых признали виновными.