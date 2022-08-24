В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 59.90EUR 59.33
Войти в почту
14 минут назад

В Калининграде присяжные признали виновными врачей Белую и Сушкевич в убийстве младенца

Елена Прошина

В Калининграде коллегия присяжных заседателей вынесла решение по уголовному делу об убийстве младенца, сообщает ТАСС.

Врачей в Калининграде признали виновными в убийстве младенца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Врачей Елену Белую и Элину Сушкевич признали виновными. Это произошло после повторного рассмотрения дела в Московском областном суде.

В ходе заседания было доказано, что несовершеннолетний был убит из желания не портить статистические показатели работы родильного дома и избежать наказания. Белая и Сушкевич были уверены, что ребенок не выживет. Это опровергла судебно-медицинская экспертиза. Как оказалось, мальчик был жизнеспособным.

Одилжон Амиров родился около в ночь на 6 ноября 2018 года в роддоме №4 Калининграда, глубоко недоношенным — на 24 неделе беременности. До 08:30 велась борьба за его жизнь. Однако утром на работу пришла и.о главного врача медицинского учреждения Елена Белая и отчитала дежурную смену за то, что у них родился «тяжелый» ребенок. Как считает следствие, около 10 утра 6 ноября приехавшая по вызову в составе бригады областного перинатального центра врач Элина Сушкевич ввела мальчику летальную дозу магнезии, что практически сразу вызвало его смерть.

На следующий день началась доследственная проверка. В июне 2019, после обнародования результатов экспертизы, Белой и Сушкевич предъявили обвинение по статье «Убийство».

Ранее медицинских работников уже судили в Калининграде по этому же делу. В 2020 году присяжные вынесли оправдательный вердикт, при этом решение было отменено, а дело направили на повторное рассмотрение в Мособлсуд. На этот раз обвиняемых признали виновными.

Следующее заседание состоится 30 августа. На нем стороны обсудят последствия этого решения.

Происшествия,Элина Сушкевич,Елена Белая,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители