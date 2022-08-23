Сообщник обвиняемого в вымогательстве бойца ММА сбежал из-под домашнего ареста

Глава столичной прокуратуры Людмила Нефедова рассказала, что сообщник бойца ММА Асхаба Магомедова исчез в неизвестном направлении. Его объявили в розыск. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

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Отмечается, что Николай Гамисония является одним из фигурантов дела о вымогательстве бойцом ММА 600 тыс.рублей у подростка. Суд назначил ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Нефедова подчеркнула, что 8 июля он не явился на заседание.

Следственные органы установили, что он «исчез из собственной квартиры». В связи с этим, Гамисонию объявили в розыск.