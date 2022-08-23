В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 59.90EUR 59.33
Войти в почту
53 минуты назад

Россиянка упала с опоры ЛЭП и умерла

Lenta.ruиещё 1

Жительница Кирова упала с опоры линии электропередачи (ЛЭП) и скончалась в машине скорой помощи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения Кировской области.

Россиянка упала с опоры ЛЭП и умерла
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации Следственного комитета (СК), инцидент произошел около 19:00 23 августа. По предварительным данным, женщина, предположительно, в неадекватном состоянии, залезла на опору ЛЭП в Кирове на Уральской улице. Около двух часов женщину пытались уговорить спуститься вниз. Затем на глазах у прохожих она упала.

«Женщина скончалась в машине скорой помощи», — сообщили в Минздраве региона.

В СКР уточнили, что по ее гибели проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что Воронежской области арендовавшего пруд россиянина застрелили на берегу. Мужчина заметил на берегу пруда браконьера и попросил его прекратить лов рыбы. В ответ незнакомец выстрелил в него и скрылся. Охранники пруда бросились на помощь к раненому, но по дороге в больницу тот скончался.

Происшествия,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители