Россиянка упала с опоры ЛЭП и умерла

Жительница Кирова упала с опоры линии электропередачи (ЛЭП) и скончалась в машине скорой помощи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения Кировской области.

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По информации Следственного комитета (СК), инцидент произошел около 19:00 23 августа. По предварительным данным, женщина, предположительно, в неадекватном состоянии, залезла на опору ЛЭП в Кирове на Уральской улице. Около двух часов женщину пытались уговорить спуститься вниз. Затем на глазах у прохожих она упала.

«Женщина скончалась в машине скорой помощи», — сообщили в Минздраве региона.

В СКР уточнили, что по ее гибели проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.