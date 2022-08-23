Предприниматели напали на полицейских во время пожара в Мытищах

Стражи порядка попросили граждан отойти на безопасное расстояние от очага возгорания. В свою очередь трое мужчин начали вести себя агрессивно, демонстративно нарушая общественный порядок. На неоднократные требования о прекращении противоправного поведения они не реагировали и нанесли несколько ударов полицейским. В связи с чем, в отношении правонарушителей была применена физическая сила и специальные средства - наручники, после чего они были доставлены в отдел полиции, — говорится в сообщении.