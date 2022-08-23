Предприниматели напали на полицейских во время пожара в Мытищах

Во время пожара в мытищинском торговом центре бизнесмены избили полицейских, оцепивших территорию, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Владельцы торговых точек попытались прорваться в горящее здание и затеяли драку с полицейскими, троих мужчин задержали.
Сотрудники ППС отгоняли их от горящего ТЦ, на просьбу отойти за ограждение владельцы торговых точек грозили полицейским проблемами на службе и увольнением, срывали погоны с формы и били. Как сообщили в главке МВД Московской области, нарушители задержаны в их отношении составлены протоколы о правонарушениях. Собранные материалы по факту причинения телесных повреждений полицейским будут направлены в следственные органы/
Стражи порядка попросили граждан отойти на безопасное расстояние от очага возгорания. В свою очередь трое мужчин начали вести себя агрессивно, демонстративно нарушая общественный порядок. На неоднократные требования о прекращении противоправного поведения они не реагировали и нанесли несколько ударов полицейским. В связи с чем, в отношении правонарушителей была применена физическая сила и специальные средства - наручники, после чего они были доставлены в отдел полиции, — говорится в сообщении.
Накануне в подмосковных Мытищах вечером 22 августа произошел пожар в двухэтажном ТЦ «М-Юни». Отмечается, что троих сотрудников близлежащего кафе эвакуировали, пострадавших нет. В 21:15 пожар удалось локализовать на площади 600 кв. м.
До этого в Западном округе столицы крупный пожар охватил ЖК бизнес-класса West Garden, находящийся на улице Генерала Дорохова. По информации спасателей, загорелся нежилой корпус, который еще не заселен. Сведений о пострадавших не поступало.