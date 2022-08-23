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50 минут назад

Драка в компьютерном клубе в Петербурге попала на видео

Денис Фьючин

В компьютерном клубе на проспекте Космонавтов в Санкт-Петербурге произошла драка.Трое взрослых мужчин хотели провести остаток вечера за компьютером, но их не пустили потому что зал был переполнен. Мужчины были пьяны и устроили драку.

Об этом передает "Петербургский дневник".

Пострадавшие госпитализированы, у обоих диагностировали черепно-мозговую травму, младший из них получил сотрясение мозга и переломы лицевого скелета. ВИдеозапись с места происшествия опубликована в Telegram-канале "Mash на Мойке".

Ранее сообщалось о наезде автомобиля на женщину на пешеходном переходе в Красном Селе.

Происшествия,Конфликты,Общество,Видео,
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