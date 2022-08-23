СК раскрыл детали расследования убийства Дугиной

Следственный комитет РФ сообщил о ходе расследования убийства журналистки, политолога Дарьи Дугиной. В ведомстве пояснили, что проводятся обыски на объектах, которые Вовк брала в аренду в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.

Следователи планируют объявить в розыск гражданку Украины Наталью Вовк, подозреваемую в совершении этого преступления, уточнили в ведомстве.

Кроме того, СК ведет работу по установке лиц, которые также могут быть причастны к подготовке и осуществлению подрыва автомобиля, на котором ехала Дугина.

В рамках расследования криминалисты проводят обыски в московской квартире, которую Вовк сняла для слежки за журналисткой. Также производится тщательный осмотр гаража, арендованного подозреваемой.