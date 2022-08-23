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11 минут назад

СК раскрыл детали расследования убийства Дугиной

Илья Родин

Следственный комитет РФ сообщил о ходе расследования убийства журналистки, политолога Дарьи Дугиной. В ведомстве пояснили, что проводятся обыски на объектах, которые Вовк брала в аренду в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.

Следователи планируют объявить в розыск гражданку Украины Наталью Вовк, подозреваемую в совершении этого преступления, уточнили в ведомстве.

Кроме того, СК ведет работу по установке лиц, которые также могут быть причастны к подготовке и осуществлению подрыва автомобиля, на котором ехала Дугина.

Раскрыты возможные мотивы предполагаемой убийцы Дугиной

В рамках расследования криминалисты проводят обыски в московской квартире, которую Вовк сняла для слежки за журналисткой. Также производится тщательный осмотр гаража, арендованного подозреваемой.

В СК уточнили, что назначены соответствующие экспертизы, в частности, взрывотехническая. Она позволит определить мощность использованного взрывного устройства. Кроме того, следователи опросили родственников потерпевшей, участников фестиваля, свидетелей инцидента

Происшествия,Видео,Наталья Вовк,Следственный комитет,
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