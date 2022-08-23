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29 минут назад

В Кузбассе отчим держал на цепи 9-летнего сына сожительницы

Газета.Ru

В Кемеровской области 28-летнего местного жителя осудили за удерживание сына на цепи. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

В Кузбассе отчим держал на цепи 9-летнего сына сожительницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в июле 2021 года. Мужчина, чтобы девятилетний сын сожительницы самовольно не уходил из дома, несколько раз пристегивал его на цепь, которую он прибил к полу.

Спустя некоторое время ребенку удалось сбежать, его нашли сотрудники правоохранительных органов. Мальчик рассказал полицейским о причинах побега — его изъяли из семьи и поместили в соцучреждение.

В отношении отчима было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение человека свободы, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего». Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении.

Ранее сообщалось, что в Барнауле отец приковал 12-летнего сына цепью к гире весом 24 килограмма.

Происшествия,Следственный комитет,
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