В Каме выловили сбежавшего от жены мужчину на самодельном плоту

В Нижнекамске спасатели вызволили из реки Камы мужчину, который пытался скрыться от жены на самодельном плоту. Об этом сообщает телеканал НТР 24.

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По словам начальника спасательной станции Ильдара Миннегалиева, мужчину на странном плавучем объекте заметили на реке с центрального наблюдательного поста городского пляжа. Подозрительный объект с человеком отчалил от берега в районе базы отдыха «Дубки».

«Была подана спасательная тревога и два спасателя на моторной лодке выдвинулись в направлении дамбы», — рассказал Миннегалиев.