В Каме выловили сбежавшего от жены мужчину на самодельном плоту

В Нижнекамске спасатели вызволили из реки Камы мужчину, который пытался скрыться от жены на самодельном плоту. Об этом сообщает телеканал НТР 24.
По словам начальника спасательной станции Ильдара Миннегалиева, мужчину на странном плавучем объекте заметили на реке с центрального наблюдательного поста городского пляжа. Подозрительный объект с человеком отчалил от берега в районе базы отдыха «Дубки».
«Была подана спасательная тревога и два спасателя на моторной лодке выдвинулись в направлении дамбы», — рассказал Миннегалиев.
Как оказалось, мужчина отдыхал в «Дубках» с компанией и в какой-то момент решил подшутить над женой. Он самостоятельно соорудил подобие плота и уплыл. Спасатели доставили его на берег, медпомощь ему не требовалась. Как отреагировала супруга «беглеца» неизвестно.