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40 минут назад

В Каме выловили сбежавшего от жены мужчину на самодельном плоту

Елена Прошина

В Нижнекамске спасатели вызволили из реки Камы мужчину, который пытался скрыться от жены на самодельном плоту. Об этом сообщает телеканал НТР 24.

В Каме выловили сбежавшего от жены мужчину на самодельном плоту
Фото: ТАССТАСС

По словам начальника спасательной станции Ильдара Миннегалиева, мужчину на странном плавучем объекте заметили на реке с центрального наблюдательного поста городского пляжа. Подозрительный объект с человеком отчалил от берега в районе базы отдыха «Дубки».

«Была подана спасательная тревога и два спасателя на моторной лодке выдвинулись в направлении дамбы», — рассказал Миннегалиев.

Как оказалось, мужчина отдыхал в «Дубках» с компанией и в какой-то момент решил подшутить над женой. Он самостоятельно соорудил подобие плота и уплыл. Спасатели доставили его на берег, медпомощь ему не требовалась. Как отреагировала супруга «беглеца» неизвестно.

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