Сегодня, 23 августа, в Санкт-Петербурге стартовал традиционный предсезонный хоккейный турнир имени Николая Пучкова. В матче открытия встречались омский «Сочи» и «Авангард».

Сразу после стартового вбрасывания произошла драка в формате «5 на 5», которая продолжалась около минуты. Игра завершилась победой «Сочи» со счетом 5:0.

Напомним, 5 августа эти же команды встречались в рамках турнира Sochi Hockey Open в Сочи. Тот матч закончился со счетом 6:4 в пользу «Авангарда» и запомнилась сразу девятью драками за шесть минут игры.

Сезон-2022/23 в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стартует 1 сентября. В матче-открытии ЦСКА в Москве сыграет магнитогорский «Металлург».

Ранее тренер «Сочи» Андрей Назаров объяснил массовую драку в игре с «Авангардом» на турнире Sochi Hocke хайпом.