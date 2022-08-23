В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 59.74EUR 59.53
Войти в почту
44 минуты назад

В венском отеле заметили похожую на Вовк постоялицу

Мария Иванова

В отеле Ibis Wien Hauptbahnhof в Вене заметили женщину, похожую на подозреваемую в убийстве Дарьи Дугиной Наталью Вовк. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудников отеля.

По словам собеседников агентства, похожая на Вовк женщина остановилась у них на ночь. Однако бывшего или нынешнего постояльца под именем Наталья Вовк в системе отеля не нашли.

Автомобиль Дугиной, дочери и соратницы российского философа Александра Дугина, был взорван вечером 20 августа в Подмосковье, 29-летняя женщина погибла на месте.

22 августа в ФСБ заявили, что убийство Дугиной раскрыто. В его подготовке ФСБ обвинила украинские спецслужбы, а исполнительницей назвала Вовк.

Дугин сделал заявление на прощании с убитой дочерью

В ФСБ заявили, что Вовк - 43-летняя украинка, которая приехала в Россию 23 июля вместе с 12-летней дочерью, а после убийства Дугиной бежала в Эстонию.

В СМИ появилась информация, что после Эстонии Вовк направилась в Австрию.

Происшествия,Видео,Наталья Вовк,Александр Дугин,ФСБ,
21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители