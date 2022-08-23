В венском отеле заметили похожую на Вовк постоялицу

В отеле Ibis Wien Hauptbahnhof в Вене заметили женщину, похожую на подозреваемую в убийстве Дарьи Дугиной Наталью Вовк. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудников отеля.

По словам собеседников агентства, похожая на Вовк женщина остановилась у них на ночь. Однако бывшего или нынешнего постояльца под именем Наталья Вовк в системе отеля не нашли.

Автомобиль Дугиной, дочери и соратницы российского философа Александра Дугина, был взорван вечером 20 августа в Подмосковье, 29-летняя женщина погибла на месте.

22 августа в ФСБ заявили, что убийство Дугиной раскрыто. В его подготовке ФСБ обвинила украинские спецслужбы, а исполнительницей назвала Вовк.

В ФСБ заявили, что Вовк - 43-летняя украинка, которая приехала в Россию 23 июля вместе с 12-летней дочерью, а после убийства Дугиной бежала в Эстонию.