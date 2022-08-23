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1 час назад

Российские силовики предотвратили теракт украинских спецслужб в Бердянске

Газета.Ruиещё 2

Российские силовики предотвратили теракт на массовом мероприятии в Бердянске, который планировали украинские спецслужбы. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Бердянске предотвратили теракт украинских спецслужб
Фото: ТАССТАСС

По информации агентства, подозреваемый в совершении теракта задержан, он дал признательные показания. Им оказался украинец Виталий Расторгуев. Он планировал по указанию украинских спецслужб подорвать самодельное взрывное устройство 16 июля.

«Я утром в одном из дворов по улице Шевченко заложил под автомобиль самодельное взрывное устройство, которое планировал активировать в микрорайоне Слободка возле Дома культуры «Маяк». На этой машине должны были передвигаться сотрудники ВГА Сауленко и Боровко. Задачи их ликвидировать не стояло», — рассказал Расторгуев.

Задержанный рассказал, что планировал привести взрывное устройство в действие дистанционно, а после выложить фотоотчет и пост в Telegram.

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Ранее диверсант, задержанный по подозрению в подготовке теракта в Донецкой народной республике во время референдума по вхождению в состав РФ, рассказал, что проходил обучение стрелковому и подрывному делу на полигоне в Чехии.

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