В Бердянске предотвратили теракт украинских спецслужб

Российские силовики предотвратили теракт на массовом мероприятии в Бердянске, который планировали украинские спецслужбы. Об этом сообщает РИА «Новости».

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По информации агентства, подозреваемый в совершении теракта задержан, он дал признательные показания. Им оказался украинец Виталий Расторгуев. Он планировал по указанию украинских спецслужб подорвать самодельное взрывное устройство 16 июля.

«Я утром в одном из дворов по улице Шевченко заложил под автомобиль самодельное взрывное устройство, которое планировал активировать в микрорайоне Слободка возле Дома культуры «Маяк». На этой машине должны были передвигаться сотрудники ВГА Сауленко и Боровко. Задачи их ликвидировать не стояло», — рассказал Расторгуев.

Задержанный рассказал, что планировал привести взрывное устройство в действие дистанционно, а после выложить фотоотчет и пост в Telegram.