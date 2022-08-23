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55 минут назад

Вдова Градского на суде рассказала новые подробности ограбления

Никита Бородкин

Вдова Александра Градского Марина Коташенко явилась в суд по делу о нападении и ограблении, которое произошло в январе. Как сообщает «МК», в ходе заседания пострадавшая заявила, что злоумышленники ударили ее по голове во время нападения.

Вдова Градского рассказала новые подробности ограбления
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Также Коташенко рассказала, что у нападавших были пистолеты, которыми они запугивали женщину, требуя отдать сбережения.

В свою очередь, единственный из задержанных злоумышленников Умеджон Жабборов отверг обвинения в разбое. По его словам, во время ограбления у преступников не было настоящего оружия, и они пользовались лишь муляжами.

Напомним, что 16 января трое неизвестных спровоцировали ДТП с автомобилем Коташенко, после чего сели в машину женщины и, угрожая убийством, заставили ее отвезти их к себе домой. Из загородного коттеджа вдовы злоумышленники украли 100 млн рублей наличными и скрылись с места происшествия.

Позднее правоохранители задержали гражданина Таджикистана Умеджона Жаббарова — выяснилось, что он владел автомобилем, на котором преступники скрылись после ограбления. Предположительно, мужчина ввязался в преступление из-за долгов.

Происшествия,Марина Коташенко,Александр Градский,
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