Вдова Градского рассказала новые подробности ограбления

Вдова Александра Градского Марина Коташенко явилась в суд по делу о нападении и ограблении, которое произошло в январе. Как сообщает «МК», в ходе заседания пострадавшая заявила, что злоумышленники ударили ее по голове во время нападения.

Также Коташенко рассказала, что у нападавших были пистолеты, которыми они запугивали женщину, требуя отдать сбережения.

В свою очередь, единственный из задержанных злоумышленников Умеджон Жабборов отверг обвинения в разбое. По его словам, во время ограбления у преступников не было настоящего оружия, и они пользовались лишь муляжами.

Напомним, что 16 января трое неизвестных спровоцировали ДТП с автомобилем Коташенко, после чего сели в машину женщины и, угрожая убийством, заставили ее отвезти их к себе домой. Из загородного коттеджа вдовы злоумышленники украли 100 млн рублей наличными и скрылись с места происшествия.