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1 час назад

Индианка заказала киллерам убийство мужа, но вместо этого те подружились с жертвой

Газета.Ruиещё 1

Женщина в Индии наняла трех киллеров, чтобы они убили ее мужа, но вместо этого те подружились с супругом и инсценировали убийство с помощью кетчупа, пишет Mirror.

Киллеры подружились с жертвой и инсценировали убийство с помощью кетчупа
Фото: DepositphotosDepositphotos

По данным СМИ, женщина изменила мужу с любовником, а потом решила убить супруга. Она нашла трех мужчин, которые должны были застрелить жертву, пообещав заплатить за заказ $2300. Однако когда киллеры оказались рядом с целью, все пошло не по плану.

Они подружились с мужем заказчицы и рассказали ему про ее замысел. Чтобы инсценировать убийство, мужчину намазали кетчупом и сделали несколько фотографий для отчетности. После того как супруг рассказал все полиции, выяснилось, что в деле замешана еще и его теща.

Впрочем, позже стало известно, что муж попросил офицеров не наказывать свою жену, так как простил ее.

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