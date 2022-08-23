Киллеры подружились с жертвой и инсценировали убийство с помощью кетчупа

Женщина в Индии наняла трех киллеров, чтобы они убили ее мужа, но вместо этого те подружились с супругом и инсценировали убийство с помощью кетчупа, пишет Mirror.

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По данным СМИ, женщина изменила мужу с любовником, а потом решила убить супруга. Она нашла трех мужчин, которые должны были застрелить жертву, пообещав заплатить за заказ $2300. Однако когда киллеры оказались рядом с целью, все пошло не по плану.

Они подружились с мужем заказчицы и рассказали ему про ее замысел. Чтобы инсценировать убийство, мужчину намазали кетчупом и сделали несколько фотографий для отчетности. После того как супруг рассказал все полиции, выяснилось, что в деле замешана еще и его теща.