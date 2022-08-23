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44 минуты назад

Названа причина смерти 38-летнего мэра столицы российской республики

Lenta.ru

Предполагаемой причиной смерти 38-летнего Олега Кортунова, мэра Чебоксар, столицы Чувашской республики, стал инфаркт. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.

Названа причина смерти 38-летнего мэра столицы Чувашии
Фото: соцсетисоцсети

По данным издания, у Кортунова были проблемы с сердцем, но что привело к их обострению, не сообщается. «Известия» отмечают, что точная причина смерти мэра российского города будет названа позже.

Олег Кортунов скончался вечером в понедельник, 22 августа.

Политик родился в Чебоксарах 28 апреля 1984 года. Он окончил машиностроительный факультет Чувашского государственного университета. В октябре 2020 года стал председателем Чебоксарского городского собрания депутатов и главой Чебоксар. До этого он был депутатом Чебоксарского городского собрания депутатов, а также членом палаты молодых законодателей при Совете Федерации России.

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