Названа причина смерти 38-летнего мэра столицы Чувашии

Предполагаемой причиной смерти 38-летнего Олега Кортунова, мэра Чебоксар, столицы Чувашской республики, стал инфаркт. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.

Фото: соцсети соцсети

По данным издания, у Кортунова были проблемы с сердцем, но что привело к их обострению, не сообщается. «Известия» отмечают, что точная причина смерти мэра российского города будет названа позже.

Олег Кортунов скончался вечером в понедельник, 22 августа.