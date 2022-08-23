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38 минут назад

В Херсоне заявили о покушении на сотрудника администрации

Мария Иванова

Представители Херсонской области заявили, что на одного из сотрудников местной администрации было совершено покушение. Об этом сообщает РИА Новости.

В Херсоне заявили о покушении на сотрудника администрации
Фото: ТАССТАСС

Собеседники агентства заявили, что чиновника - замглавы департамента внутренней политики администрации - пытались убить с помощью самодельного взрывного устройства. Он выжил.

Ранее 23 августа «Донецкое агентство новостей» сообщило, что здание администрации главы ДНР Дениса Пушилина подверглось прямому обстрелу.

По данным ДАН, снаряды попали в фасад и повредили правое крыло и верхний этаж здания. В здании начался пожар.

Агентство заявило, что есть жертвы среди мирных жителей.

Происшествия,Денис Пушилин,
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