Занимавшихся сексом возле окна геев арестовали в Москве

В Москве арестовали двух геев, занимавшихся сексом у открытого окна. Об этом во вторник, 23 августа, сообщает Baza.

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Они будут находиться в СИЗО в течение двух месяцев. Молодым людям вменяют совершение преступления по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении детей, не достигших 14-летнего возраста». Им грозит до 20 лет колонии.

По данным издания, поводом для расследования стал секс, которым 21-летний Тимур и 22-летний Даниил занялись у себя дома на подоконнике в 1-м Краснокурсантском проезде. Их увидели соседские мальчики 12 и 13 лет и рассказали матери. Она вызвала полицию, которая задержала любовников.