В Подмосковье ребенка насмерть задавило детской горкой

В подмосковном Дмитрове десятилетнего ребенка насмерть задавило детской горкой в понедельник, 22 августа, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.

«Следственным отделом по городу Дмитрову ГСУ СК России по Московской области по факту халатности должностных лиц, повлекшей гибель 10-летнего мальчика, возбуждено уголовное дело части 2 статьи 293 УК РФ "Халатность"», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, мальчик катался с горки и в этот момент конструкция детского комплекса опрокинулась. От полученных травм он скончался на месте.