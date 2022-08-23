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1 час назад

В Подмосковье ребенка насмерть задавило детской горкой

Мослентаиещё 8

В подмосковном Дмитрове десятилетнего ребенка насмерть задавило детской горкой в понедельник, 22 августа, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.

В Подмосковье ребенка насмерть задавило детской горкой
Фото: ГСУ СК России по Московской областиГСУ СК России по Московской области

«Следственным отделом по городу Дмитрову ГСУ СК России по Московской области по факту халатности должностных лиц, повлекшей гибель 10-летнего мальчика, возбуждено уголовное дело части 2 статьи 293 УК РФ "Халатность"», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, мальчик катался с горки и в этот момент конструкция детского комплекса опрокинулась. От полученных травм он скончался на месте.

Следователи допросили очевидцев произошедшего и представителей управляющей компании и должностных лиц, изъяли регулирующую содержание игровой площадки документация, назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее стало известно, что в подмосковном Одинцове трос тарзанки оборвался под ребенком на детской площадке.

Происшествия,Следственный комитет,
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