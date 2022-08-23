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41 минуту назад

Россиянин поджег себя на глазах у возлюбленной и попал на видео

Lenta.ru

Житель Абакана поджег себя на глазах у полицейских из-за несчастной любви к некой Наталье и попал на видео. Кадры во вторник, 23 августа, публикует SHOT в своем Telegram-канале.

Сначала сотрудники правоохранительных органов пытались вести с россиянином переговоры, но они не принесли результата.

На кадрах видно, как мужчина обливает себя какой-то жидкостью, после чего, предположительно, использует зажигалку. Одежда на нем вспыхивает.

Уточняется, что сама Наталья во время инцидента находилась неподалеку, и видела, как ее бывший молодой человек воспламенился, но не подошла к нему. Сейчас за его жизнь борются врачи.

В конце февраля 2021 года беременная женщина из Афганистана подожгла себя в лагере для беженцев «Мория» на греческом острове Лесбос. После госпитализации ей пришлось отвечать на вопросы следствия, так как ее заподозрили в поджоге.

Происшествия,Видео,
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