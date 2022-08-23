Три столичные пенсионерки выкинули с балконов более миллиона рублей

«Один из злоумышленников звонил на телефоны пожилым жителям столицы и представлялся участковым уполномоченным полиции. Лжеполицейский вводил пенсионеров в заблуждение и просил оказать помощь в поимке мошенника, если тот им позвонит. Пожилые люди соглашались. После того как пенсионерам звонил другой неизвестный, они связывались с лжеполицейским и следовали его указаниям», — говорится в сообщении.