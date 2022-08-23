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33 минуты назад

СИЗО в Кемерове после захвата заложников работает штатно

ТАСС

Следственный изолятор в Кемерове, где в ночь на понедельник восемь заключенных взяли в заложники трех работников учреждения, работает в штатном режиме. Посещения заключенных не ограничены, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ ФСИН по Кузбассу.

Раскрыта ситуация в СИЗО в Кемерове после захвата заложников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"СИЗО-1 работает в штатном режиме, посещения разрешены", - сообщили в пресс-службе. Там добавили, что начальник СИЗО находится в очередном отпуске, его обязанности в настоящий момент исполняет заместитель.

Вечером в воскресенье восемь заключенных при проверке камер взяли в заложники троих работников изолятора, одного из них затем освободили добровольно. Двое других были освобождены в ходе спецмероприятия, никто не пострадал. По данным Главного управления ФСИН по региону, ситуация в учреждении, несмотря на инцидент, была контролируемая. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 206 УК РФ ("Захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в отношении двух и более лиц").

Следственный изолятор № 1 находится в Заводском районе Кемерова и является единственным СИЗО в областном центре. По официальным данным, учреждение рассчитано на более чем 700 заключенных.

Происшествия,ФСИН,
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