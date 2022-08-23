Раскрыта ситуация в СИЗО в Кемерове после захвата заложников

Следственный изолятор в Кемерове , где в ночь на понедельник восемь заключенных взяли в заложники трех работников учреждения, работает в штатном режиме. Посещения заключенных не ограничены, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ ФСИН по Кузбассу.

Вечером в воскресенье восемь заключенных при проверке камер взяли в заложники троих работников изолятора, одного из них затем освободили добровольно. Двое других были освобождены в ходе спецмероприятия, никто не пострадал. По данным Главного управления ФСИН по региону, ситуация в учреждении, несмотря на инцидент, была контролируемая. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 206 УК РФ ("Захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в отношении двух и более лиц").