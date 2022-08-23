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1 час назад

Раскрыты возможные мотивы предполагаемой убийцы Дугиной

Lenta.ruиещё 21

Украинку Наталью Вовк, подозреваемую в убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, могли шантажировать. Мотивы ее действий в беседе с RT раскрыли родственники.

Они предполагают, что женщина согласилась на слежку за Дугиной из-за проблем со старшим сыном Данилом. По словам двоюродной сестры и отца подозреваемой, в начале спецоперации «украинские военные с автоматами» насильно забрали его служить и увезли в неизвестном направлении.

«Наталья тогда очень долго и сильно плакала. Долго искала сына», — рассказала двоюродная сестра Вовк Оксана Сошенко.

Семья предполагаемой убийцы Дугиной считает, что Наталье заплатили только за слежку, а подрыв автомобиля произвел кто-то другой.

Отец Вовк рассказал о ее службе в ВСУ

Ранее отец Вовк рассказал о ее службе в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Он утверждает, что его дочь не числилась в полке «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) и не участвовала в антитеррористической операции в Донбассе. «В ВСУ вроде служила. Потом она рассчиталась, ушла», — сказал он, объяснив ее решение состоянием здоровья.

Вечером 20 августа дочь российского философа и общественного деятеля Александра Дугина Дарья погибла при взрыве машины на Можайском шоссе в Подмосковье. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец. Вовк с дочерью также побывали на этом фестивале.

22 августа в ФСБ заявили о раскрытии убийства журналистки. Его совершили украинские спецслужбы, а исполнительницей убийства является Вовк, которая скрылась после преступления в Эстонии.

Украинка прибыла в Москву 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан и сняла квартиру в доме, где жила Дугина. Женщина следила за ней, используя автомобиль Mini Cooper, на котором менялись номера. После совершения убийства исполнительница покинула страну и скрылась в Эстонии, а Mini Cooper был продан через интернет-портал.

Происшествия,Видео,Наталья Вовк,Александр Дугин,ФСБ,
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