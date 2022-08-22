Соседи рассказали о подозреваемой в убийстве Дугиной

Соседка Натальи Вовк, которая подозревается в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, а также муж двоюродной сестры Сергей рассказали о ее жизни.
— Куда она уехала, никто из нас не знает. Девочку с собой забрала, и мы больше ее не видели здесь. Она служила, вроде как слышали, неизвестно, было ли у нее какое-то звание. Операцию ей сделали, что-то с головой, то ли разбила, то ли опухоль, и больше она не служила. Жила как обычная соседка, — рассказала соседка Валентина.
Также она добавила, что Вовк не могла совершить такое преступление. В свою очередь Сергей не смог объяснить, где и кем работала женщина, так как постоянно уезжала на заработки. При этом она жила в Мариуполе, уточнили «Известия».
«Вечерняя Москва» собрала подробности об убийстве Дугиной. Инцидент произошел на территории подмосковного поселка Большие Вяземы, где был взорван автомобиль Land Cruiser Prado, из-за чего девушка скончалась на месте.
Также стало известно, что убийство Дугиной было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. По данным ФСБ, исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк, которая заложила бомбу под джип погибшей.
Позже ФСБ опубликовала кадры, на которых видно, как Вовк въезжает в Россию, заселяется в один дом с жертвой, а затем выезжает в Эстонию.