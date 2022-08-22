Соседи рассказали о подозреваемой в убийстве Дугиной

— Куда она уехала, никто из нас не знает. Девочку с собой забрала, и мы больше ее не видели здесь. Она служила, вроде как слышали, неизвестно, было ли у нее какое-то звание. Операцию ей сделали, что-то с головой, то ли разбила, то ли опухоль, и больше она не служила. Жила как обычная соседка, — рассказала соседка Валентина.