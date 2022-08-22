СК проведет оценку слов посла Украины в Казахстане об убийствах русских

Следственный комитет России проведет юридическую оценку заявлений полномочного посла Украины в Казахстане Петра Врублевского о том, что украинские власти стараются убить как можно больше русских. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ в своем Telegram-канале.

«Следствием будет принят комплекс мер, направленных на установление личностей всех участников видео, а также проверена их причастность к уже совершенным преступлениям в отношении военнослужащих ВС России », — говорится в сообщении.

Видео с заявлением дипломата было опубликовано в социальных сетях. На нем Врублевский говорит, что украинский режим старается убить как можно больше русских, так как «чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям».