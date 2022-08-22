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32 минуты назад

СК проведет оценку слов посла Украины в Казахстане об убийствах русских

Газета.Ru

Следственный комитет России проведет юридическую оценку заявлений полномочного посла Украины в Казахстане Петра Врублевского о том, что украинские власти стараются убить как можно больше русских. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ в своем Telegram-канале.

СК проведет оценку слов посла Украины в Казахстане об убийствах русских
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Следствием будет принят комплекс мер, направленных на установление личностей всех участников видео, а также проверена их причастность к уже совершенным преступлениям в отношении военнослужащих ВС России», — говорится в сообщении.

Видео с заявлением дипломата было опубликовано в социальных сетях. На нем Врублевский говорит, что украинский режим старается убить как можно больше русских, так как «чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Евросоюз намерен создавать тренировочные базы, чтобы «натаскивать» «террористов» и боевиков для киевского режима, прикрываясь созданием миссии по подготовке украинских солдат.

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