Мау отказался признать вину в мошенничестве

Ректор РАНХиГС Владимир Мау не признал вину в мошенничестве, несмотря на признание вины остальными обвиняемыми. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
"Владимиру Мау ГСУ ГУ МВД России вменяется в вину три эпизода преступной деятельности - причастен к заключению и неисполнению договоров между "Шанинкой" и ФНФРО, фиктивному трудоустройству 12 сотрудников Минпросвещения в ИОН РАНХиГС и личного помощника [экс-замглавы Минпросвещения РФ Марины] Раковой в ФИРО РАНХиГС. Все обвиняемые, кроме Мау, дали полные признательные показания, а также выразили готовность погашения нанесенного ущерба совершенным преступлением", - сказал собеседник агентства.
По одному из эпизодов ущерб составляет 1 млн рублей, по другому - 20 млн рублей, по третьему - также порядка 20 млн рублей.
В настоящее время по делу проходят Мау, бывшая замглавы Минпросвещения Марина Ракова, К. Крючкова, ректор "Шангинки" Зуев, экс-менеджеры Сбербанка Максим Инкин и Евгений Зак, проректор РАНХиГС Иван Федотов, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко. Также в отдельное производство выделено дело главы научно-исследовательской лаборатории развития налоговой системы РАНХиГС Натальи Корниенко. Она покинула Россию и находится в розыске.