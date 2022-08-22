Мау отказался признать вину в мошенничестве

"Владимиру Мау ГСУ ГУ МВД России вменяется в вину три эпизода преступной деятельности - причастен к заключению и неисполнению договоров между "Шанинкой" и ФНФРО, фиктивному трудоустройству 12 сотрудников Минпросвещения в ИОН РАНХиГС и личного помощника [экс-замглавы Минпросвещения РФ Марины] Раковой в ФИРО РАНХиГС. Все обвиняемые, кроме Мау, дали полные признательные показания, а также выразили готовность погашения нанесенного ущерба совершенным преступлением", - сказал собеседник агентства.