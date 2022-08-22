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1 час назад

Москвич сходил на эротический массаж и умер

Lenta.ru

Житель Москвы сходил на сеанс эротического массажа, после которого умер. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Москвич сходил на эротический массаж и умер
Фото: ShutterstockShutterstock

По информации издания, 31-летний москвич заказывал сеанс массажа с последующими интимными услугами в квартире на бульваре Яна Райниса. Через некоторое время тело мужчины обнаружили в ванной.

Жители дома рассказали полиции, что квартира сдавалась посуточно, и в ней регулярно проходили не только аналогичные сеансы, но и вечеринки, сообщает канал. Точную причину смерти москвича определят следователи.

Ранее трое жителей Чечни, чьи личности не раскрываются, пропали после оргии в Грозном. Во время вечеринки компания из четырех человек активно снимала видео, в том числе процесс употребления неизвестного порошка.

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