Подозреваемая в убийстве Дугиной жила в одном подъезде с убитой

Согласно данным ФСБ, подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк снимала квартиру в подъезде того же дома, что и убитая. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Спецслужба добавляет, что Вовк поселилась так близко к Дарье с целью наблюдения. В ФСБ считают, что предполагаемая убийца как минимум две недели собирала информацию о своей будущей жертве.
Уточняется, что речь идёт о здании сталинской постройки в районе станции метро Маяковская. Семья Дугиных владеет двухкомнатной квартирой на четвёртом этаже. Стоимость аренды такого жилья начинается от 75 000 рублей в месяц.
В громком убийстве дочери Александра Дугина обвиняют гражданку Украины Наталью Вовк. По данным ФСБ, она действовала в интересах украинских спецслужб и успела скрыться в Эстонии. 20 августа в автомобиль Дарьи Дугиной взорвался в Одинцовском районе Подмосковья, по предварительной версии, из-за заранее заложенного взрывного устройства.