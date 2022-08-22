Подозреваемая в убийстве Дугиной жила в одном подъезде с убитой

Согласно данным ФСБ, подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк снимала квартиру в подъезде того же дома, что и убитая. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Фото: © ФСБ России © ФСБ России

Спецслужба добавляет, что Вовк поселилась так близко к Дарье с целью наблюдения. В ФСБ считают, что предполагаемая убийца как минимум две недели собирала информацию о своей будущей жертве.

Уточняется, что речь идёт о здании сталинской постройки в районе станции метро Маяковская. Семья Дугиных владеет двухкомнатной квартирой на четвёртом этаже. Стоимость аренды такого жилья начинается от 75 000 рублей в месяц.