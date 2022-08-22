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17 минут назад

Подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной жила в одном подъезде с убитой

Елена Прошина

Согласно данным ФСБ, подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк снимала квартиру в подъезде того же дома, что и убитая. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Подозреваемая в убийстве Дугиной жила в одном подъезде с убитой
Фото: © ФСБ России© ФСБ России

Спецслужба добавляет, что Вовк поселилась так близко к Дарье с целью наблюдения. В ФСБ считают, что предполагаемая убийца как минимум две недели собирала информацию о своей будущей жертве.

Уточняется, что речь идёт о здании сталинской постройки в районе станции метро Маяковская. Семья Дугиных владеет двухкомнатной квартирой на четвёртом этаже. Стоимость аренды такого жилья начинается от 75 000 рублей в месяц.

В громком убийстве дочери Александра Дугина обвиняют гражданку Украины Наталью Вовк. По данным ФСБ, она действовала в интересах украинских спецслужб и успела скрыться в Эстонии. 20 августа в автомобиль Дарьи Дугиной взорвался в Одинцовском районе Подмосковья, по предварительной версии, из-за заранее заложенного взрывного устройства.

Происшествия,Наталья Вовк,Александр Дугин,ФСБ,
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