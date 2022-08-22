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41 минуту назад

В Москве "заминировали" здание суда перед заседанием по иску к Волочковой

Елена Прошина

Тверской суд Москвы из-за анонимного сообщения о бомбе начал рассмотрение иска к Анастасии Волочковой позже назначенного времени. Как сообщает РИА Новости, в своих соцсетях балерина рассказала, что приехала на заседание, а здание оказалось «заминировано».

В Москве "заминировали" здание суда перед заседанием по иску к Волочковой
Фото: соцсетисоцсети

Сотрудников и посетителей суда эвакуировали, здание обследовали полицейские и кинологи с собаками, угроза не подтвердилась. Работа продолжилась в штатном режиме.

Напомним, что 22 августа суд рассматривал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации бывшей солистки группы «Стрелки» Катерины Любомской к Волочковой и телекомпании НТВ.

Конфликт между двумя знаменитостями разгорелся после публикации видео о поведении танцовщицы на своем участке — Любомская засняла, как она справляет нужду под елкой. Кадры попали в интернет, а соседи потребовали отстранить Волочкову от работы с детьми через петицию.

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