ФСБ распространила видео с кадрами передвижения подозреваемой в убийстве Дугиной

Судя по видео, женщина вместе с дочерью въехала на территорию России 23 июля 2022 года, пройдя таможенный досмотр. На видеозаписи также показаны кадры, как она входит в подъезд дома Дугиной и уже выезжает за пределы России в Эстонию. На границе они были в 12:02 21 августа, там их автомобиль был тщательно досмотрен. На видео также представлены изображения машины Вовк, сделанные камерами видеонаблюдения.