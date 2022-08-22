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22 минуты назад

ФСБ распространила видео с кадрами передвижения подозреваемой в убийстве Дугиной

ТАСС

ФСБ России в понедельник распространила видеозапись с кадрами передвижения гражданки Украины Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве журналиста Дарьи Дугиной.

Судя по видео, женщина вместе с дочерью въехала на территорию России 23 июля 2022 года, пройдя таможенный досмотр. На видеозаписи также показаны кадры, как она входит в подъезд дома Дугиной и уже выезжает за пределы России в Эстонию. На границе они были в 12:02 21 августа, там их автомобиль был тщательно досмотрен. На видео также представлены изображения машины Вовк, сделанные камерами видеонаблюдения.

Происшествия,Видео,Наталья Вовк,ФСБ,
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