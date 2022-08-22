Власти Рязанской области назвали главную причину распространения огня в регионе

Главной причиной того, что ситуация с лесными пожарами в Рязанской области остается напряженной, являются «крайне неблагоприятные» погодные условия. Об этом заявил врио губернатора региона Павел Малков, слова которого ТАСС.

Фото: Валерий Мельников/РИА «Новости» Валерий Мельников/РИА «Новости»

«Главная причина — крайне неблагоприятные погодные условия. К сожалению, дождя нет и не ожидается. Сохраняется сильный ветер, жара. И, конечно, все это способствует распространению пожара», — сказал Малков.

При этом он подчеркнул, что в тушении пожаров задействованы все необходимые силы.

Лесные пожары в регионе начались 7 августа и стали разрастаться. Российское МЧС привлекло к ликвидации крупных пожаров в Рязанской области силы и средства из пяти соседних регионов: девять воздушных судов МЧС России, 310 человек личного состава и 77 единиц техники.