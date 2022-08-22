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9 минут назад

Власти Рязанской области назвали главную причину распространения огня в регионе

Lenta.ru

Главной причиной того, что ситуация с лесными пожарами в Рязанской области остается напряженной, являются «крайне неблагоприятные» погодные условия. Об этом заявил врио губернатора региона Павел Малков, слова которого ТАСС.

Власти Рязанской области назвали главную причину распространения огня в регионе
Фото: Валерий Мельников/РИА «Новости»Валерий Мельников/РИА «Новости»

«Главная причина — крайне неблагоприятные погодные условия. К сожалению, дождя нет и не ожидается. Сохраняется сильный ветер, жара. И, конечно, все это способствует распространению пожара», — сказал Малков.

При этом он подчеркнул, что в тушении пожаров задействованы все необходимые силы.

Лесные пожары в регионе начались 7 августа и стали разрастаться. Российское МЧС привлекло к ликвидации крупных пожаров в Рязанской области силы и средства из пяти соседних регионов: девять воздушных судов МЧС России, 310 человек личного состава и 77 единиц техники.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что группировка по тушению пожара в Рязанской области была увеличена почти до девяти тысяч человек, дополнительно было отправлено еще 200 единиц техники.

Происшествия,Павел Малков,Сергей Собянин,МЧС России,
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